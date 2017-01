Voici le classement des ventes des 30 exclusivités next gen le 10 décembre donc après le black friday et avant noel.Attention classement VGchartz (prendre avec des pincettes)Attention classement jeux physique donc pas de dematAttention exclusivité console pas PCTop 5 : 3 jeux WiiU + 2 jeux PS4Top 10 : 6 jeux Wiiu, 1 jeu Xbox one, 3 jeux PS4Et niveau top 30 : 13 jeux PS4 ,10 jeux WiiU, 7 jeux Xbox OneGears of Wars 4 (Xbox One) fait une belle entrée à la 22 iéme place du classement.La victime est Mario Party 10 (WiiU) qui quitte donc le classement.en cas d'erreur n'hesitez pas : )