Voilà je lis tout vos articles sur la switch et tout, je lis de bons et des arguments avec lequel je ne suis pas d'accord, mais chacun son avis, et j'ai remarqué une chose.Pourquoi ce sont ceux qui, déteste ou ne compte pas acheter la switch, car c'est une arnaque "qui a la puissance de la wii u selon certains" , qui en parle le plus. Je veux dire moi j'ai la ps4, y'a des jeux qui m'interresse pas et que je trouve à chier mais j'en parle pas parce que ils ne m'interressent pas je préfère parler de jeu que j'attend genre DQXI ou Persona 5.C'est une simple question je vous avoue que j'ai du mal à comprendre le but de certains, genre d'un coup vous vous levez le matin et vous vous dites : " Merde cette console c'est une pur arnaque, jamais je vais l'acheter regardez comme c'est moche allez je vais en parler sur gamekyo ? " J'aimerais comprendre svp. Je vous avoue que ça m'intrigue et ça vaut pas que pour la switch mais aussi tout les trucs que vous n'aimez pas et dont vous parlez h24... C'est une nouvelle mode,forme de masochisme, un concept religieux pro console ?Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer et bonne soirée à tousPs: Désolé pour les fautes je suis sur smartphone.