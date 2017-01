Salut les frérots,Je reviens encore une fois avec un mini sondage pour savoir quel est le film que vous avez préféré ainsi que celui que vous avez le moins aimé ou qui vous a déçu pour cette année 2016.Pour ma part le film 7 mercenaires reste mon long métrage favori. Rien de transcendant dans cette oeuvre, seulement c'est l'un voir le seul western qui est sortie cette année est je suis un vrai fan du genre. Une bonne mise en scène. Un scénario à prétexte qui n'existe que pour exister mais qui a le mérite de faire astucieusement interagir les protagonistes entre eux. Une bande son vraiment agréable, qui a le mérite d'être bien adapté. Mention particulière au directeur de la photographie qui nous offre certains panoramas époustouflants. J'ai beaucoup apprécié le casting aussi, Denzel et Chris Pratt quoi.Concernant ma déception de l'année, le titre revient à Deadpool. Un film largement surcôté, un humour nul à chier qui n'existe qu'à travers une vulgarité injustifiée. Mais vraiment ce qui m'a soulé c'est la façon avec laquelle toutes les critiques l'ont congratulé, le décrivant comme une révolution alors que le film est tout juste moyen.

Like

Who likes this ?

posted the 01/17/2017 at 07:12 PM by alozius