Voici une Estimation concernant, entre autres, le jeu The Last Guardian :Selon VgChartz, Sony aurait écoulé à la date du 10 décembre 2016, 484 267 exemplaires de son jeu The Last Guardian.Soit le score du jeu Final Fantasy XV sur Ps4 en deuxième semaine, écoulé à 520 121 exemplaires, portant son total à 2 910 596 sur ce support. La version Xbox One s’écroule en s’écoulant à 107 409 exemplaires, pour un total de 365 630 unités vendues…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42715/Global/