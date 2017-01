Il n’y a pas UN SEUL de ces jeux qui ne pourrait pas tourner sur Wii U !

la remplaçante de la 3DS

Dans un premier temps, regardons ceci :Nous pouvons revenir sur l’exemple du Mario 3D qui a bien évidemment été développé pour la Wii U de la même façon qu'un Zelda BOTW, il suffit juste de réfléchir au temps de développement que la création d’un jeu de cette ampleur demande pour le comprendre (ou juste ouvrir ses yeux et regarder le jeu sur le plan technique). Même chose pourXenoblade 2, Takahashi disait déjà en interview qu’il était en train de développer la suite de X en 2015,je vous laisse imaginer ce qu’il en est pour le projet de Retro Studio...En bref, tout le catalogue de l’année 2017 (et possiblement +) aurait pu sortir sur Wii U,des jeux comme Mario, Arms (jouable à la manette) ou Bomberman R pouvaient par conséquent être annoncés à l’E3 dernier afin d’éviter ce vide complet en communication depuis des mois.Cette réalité nous conduit à un point très simple et on va reprendre une phrase des défenseurs de la Switch:Je suis à 200% d’accord avec ça, même si ce n’est pas de cette façon que Nintendo veut nous la vendre,nous connaissons tous la réalité dorénavant ; c’est une console portable du niveau de la Wii U avec un dock TV.Sauf que voilà, Nintendo n’avait pas besoin de mettre la Wii U à mort de cette façon,il suffisait juste de fournir la console avec cette liste de jeux permettant ainsi d’annihiler ce meme de "console sans jeux" afin de ne pas perdre la face vis-à-vis de cette dernière tout en sortant enfin celle que les gens attendaient réellement :Une console hybride capable de faire tourner les prochains jeux Wii U couplet au catalogue portable traditionnel histoire d’attirer tout ce public qui n’a pas acheté l'ancienne console de salon et de gonfler artificiellement l'audience de ses jeux pour lui donner un second souffle en attendant quelques années pour annoncer une vraie console de salon.On aurait peut-pu pu ainsi éviter de se retrouver avec cette gimmick qui plombe le prix de la Switch d’au moins 50€ n'étant indispensable que pour un seul foutu jeu…