Voilà, énieme coup de gueule contre Amazon qui s'enfonce petit à petit dans la médiocrité pour moi.



Après des commandes non honorées car "prix affichés trop bas" alors que d'autres ont recu leur commande au même prix...

Voilà qu'ils annulent ma précommande du guide "The Legend of Zelda: Art & Artifacts" que j'ai passé...EN SEPTEMBRE !



Alors que pour le moment le petit voisin qui a commandé la semaine derniere n'a aucun soucis.



Bravo à Amazon qui s'enfonce pour moi dans le grand n'importe quoi...