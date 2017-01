Voici des Informations concernant la Nintendo Switch :Nintendo a confirmé que la Nintendo Switch ne fonctionnera pas avec le système de codes d'amis, assez détesté pour le jeu en ligne. Lors d’une interview avec Cnet, Reggie Fils-Aime a confirmé qu’il n’y aura plus de code ami. Il précise également que le service d'abonnement en ligne sera payant car les expériences en ligne ayant progressé, ça représente un coût élevé. La quantité de serveurs dont Nintendo aura besoin pour soutenir les jeux issus des licences Smash Brothers ou Mario Kart, des grands jeux multi-joueurs, n'est pas un petit investissement.Reste plus qu’à savoir si le prochain Super Smash Bros. sera un nouveau jeu ou un portage de l’opus précédant sorti sur 3DS et WiiU…Source : http://twinfinite.net/2017/01/switch-wont-have-friend-codes/