voici des nouvelles de la diffusion de Dragon Ball Super en France :



On ne vous présente plus Dragon Ball Super chez IGN France, qui suit la série depuis son lancement au Japon en juillet 2015, et même avant, alors qu'on se posait des questions sur l'apparition de figurines Goku et Vegeta aux cheveux bleus, avant l'annonce officielle de la série.



Depuis, nous suivons les nouvelles aventures de la saga avec un article/résumé par semaine où l'on commente l'action et l'histoire, qui ont bien évolué en 74 épisodes actuels.







Mais à présent Dragon Ball Super arrive enfin en français à la télé, tout le monde pourra en profiter, pour peu d'être abonné à une offre contenant la chaîne Toonami.



Toonami, c'est une chaîne soeur de Cartoon Network (connu aussi pour ses programmes Adult Swim) ou Boing. Elle appartient au groupe Turner, qui possède aussi TCM cinéma, TNT et CNN. Disponible en France depuis février 2016, elle n'a pas exactement la même vocation que son pendant US, très branché anime. Toonami en France s'oriente plus simplement vers les dessins animés de Super Héros ciblant les 8-14 ans, surtout DC Comics et un peu Marvel. Avec l'arrivée de Dragon Ball Super, Toonami se dote d'une licence très forte qui élargit ses horizons, on peut d'ailleurs se demander si d'autres anime feront leur chemin sur cette chaîne.



Toonami diffusera à partir d'aujourd'hui 17 janvier un épisode par jour du lundi au vendredi à 18h30. De quoi largement rattraper son retard sur le Japon, même si pour l'instant seuls les deux premiers arcs scénaristiques sont annoncés, ce qui correspond aux épisodes 1 à 27, la suite arrivera courant 2017.



Voici les canaux où vous pouvez retrouver la chaîne Toonami :



Free : 154

Orange : 95

SFR : 131

Bouygues : 104

Numéricâble : 210

Canal (sur laquelle Toonami débarque aujourd'hui même !)