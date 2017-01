Time : La Wii U a-t-elle été un échec nécessaire ?



Reggie Fils-Aimé : Je ne me souviens plus de qui à dit ça, un de nos dirigeants a dit quelque chose de similaire... C'est peut-être Monsieur Miyamoto qui, lorsqu'il est venu à New York pour la dernière fois, a déclaré : "j'espère que les consommateurs repenseront à la Wii U comme étant une étape nécessaire afin d'atteindre la Nintendo Switch." C'est une autre façon de dire ce que vous venez de dire.



Et c'est intéressant vous savez, parce que lorsque les consommateurs repensent au passé, l'affection et les souvenirs changent. J'ai rejoins la société alors que le GameCube était en fin de vie. Si l'on regarde le parc installé de cette plate-forme, ce n'est clairement pas un de nos plus gros parcs installés. Et pourtant, cela parle beaucoup en ce moment du fait que les consommateurs espèrent qu'il y ait une Console Virtuelle GameCube. Je trouve cela intéressant.



Pour en revenir au sujet, oui, vous pouvez vous penchez sur la Nintendo Switch et clairement voir une lignée qui remonte non seulement à la Wii U, mais comme l'a indiqué la présentation de la Switch, à un grand nombre de nos plates-formes historiques. Et il n'y a clairement pas d'erreur à ce niveau là.



Reggie Fils-Aimé laisse entendre que la Wii U finira par bénéficier d'une nostalgie similaire à celle dont bénéficie désormais le GameCube. Il est en tout cas d'ores et déjà évident que la Switch utilise des versions modifiées d'idées apparues pour la première fois sur Wii U. Il est en revanche trop tôt pour affirmer que ces changements pour permettre à la Switch de venir se placer parmi les meilleures ventes de l'histoire de Nintendo.