dans un entretient avec Tomoaki Ayano développeur de SFII chez Capcom, il affirme que les portages Switch seront pas faciles à effectuer puisque le caractère hybride de la console lui donne un statut très particulier, au cours du développement, faut toujours avoir l'apanage de la consommation et ne pas pousser le GPU dans ses derniers retranchements, mais ce confiner à ses contraintes va déboucher sur des jeux portables inadéquats sur grand écran, bref, faut fournir de pas mal l'effort supplémentaire ce qui risque de déplaire fortement aux développeurs.

posted the 01/17/2017 at 02:14 PM by kyuta