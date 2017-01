Voici une Rumeur concernant le jeu Splatoon 2 :Selon Game UK, le jeu sortirait en Europe le 18 août prochain. Le jeu a été annoncé lors de la présentation de la Nintendo Switch vendredi dernier, et Nintendo avait annoncé une ortie pour cet été. En attendant une future confirmation de Nintendo…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/17/splatoon-2-release-date-has-potentially-leaked/

posted the 01/17/2017 at 01:57 PM by link49