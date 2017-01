Un avis que je partage totalement sur cette console qui divise et unis à la fois... C'est marrant ce qu'elle provoque comme débat !Bref voici l'article en question :"Nous sommes fans de jeux vidéo, et cela depuis toujours, je suis très fier d'être à la tête d'une agence où chaque collaborateur est d'abord un gamer, c'est un véritable privilège de pouvoir partager une passion aussi formidable que celle-ci avec ses collègues de travail.Cette semaine, nous avons eu le plaisir de rencontrer la nouvelle console de la firme de Kyoto, la "Switch".La première chose que j'ai d'abord ressenti ce sont les émotions du jeune garçon que j'ai été et qui a été totalement conquis par la super Nintendo et toutes ces émotions et joies que Nintendo m'a apporté pendant des années.Quelques années plus tard, alors que je vivais au Japon, j'ai eu l'incroyable honneur de participer au lancement de la Nintendo DS au Japon,Cette marque qui a parfois fait aussi des erreurs peut nous apprendre plusieurs choses utiles à toutes stratégies de marque :1) Vous avez le droit de proposer des produits ou des services que l'on n'attend pas de vous.Nintendo est une société qui date du 19ème siècle, à la base elle faisait des jeux de cartes et des jouets traditionnels, rien à voir avec ce qu'elle allait devenir dans les années 1980...Alors qu'elle était criblée de dettes Nintendo a fait quelque chose d'inattendue pour une marque qui faisait des jeux de cartes en carton (!) : des jeux électroniques.-> Changer, prendre des risques : un moment où vos amis et vos ennemis vous diront que c'est une erreur de s'éloigner de votre expertise... heureusement que Nintendo a réussi à changer de cap !2) Quand quelques chose fonctionne, continuez et rendez le encore meilleurOui je parle du meilleur asset de Nintendo : Mario.En développant au fil des jeux, une vie à ce personnage, des histoires, des amis, des ennemis, de nouveaux défis et environnements... Certains de ces jeux ont été des catastrophes, mais d'autres ont été des succès au fait qu'aujourd'hui Mario le plombier est aussi connu que le Père Noël dans le Monde.-> Si vous avez un bon filon, exploitez le jusqu'à l'os !3) Si vous y croyez, allez à contre courant, ne regardez pas les autres !Nintendo est un véritable exemple (tout comme l'était Apple a une certaine époque) de ce qu'être un pionnier signifie.Nintendo n'a jamais vraiment fait les choses comme le marché ou comme ses concurrents, oui bien sûr il y a eu la petite gueguerre "Nes vs MasterSystem" ou encore "Super Nintendo contre Megadrive".Mais alors que le marché partait sur le "cd rom" avec en tête la Playstation, Nintendo était là avec Nintendo 64. Alors que le marché faisait la course pour savoir qui aurait la console la plus puissante au monde, Nintendo sortait la Wii et a réussi à sortir l'image ingrate des joueurs en démocratisant les jeux vidéos grâce à sa manette révolutionnaire et ses jeux pour toutes les générations.Ce qui se passe avec la Nintendo Switch est un parfait exemple de la combinaison de ces 3 principes :La Nintendo Switch est inattendue, tout le monde pensait que Nintendo sortirait un téléphone, ou partirait dans la grande course aux consoles surpuissantes...Une console de salon, mais portable, avec des manettes révolutionnaire qui se dédouble ? Le tout avec Un mario, un mario kart et un zelda ? Oui on est dans de la pure stratégie à la Nintendo. Car au final dans un secteur comme le divertissement ce qui compte c'est le plaisir non ?Rendez-vous le 3 mars pour savoir si Nintendo a raison ou pas !"Voilàje voulais vous faire partager cette article