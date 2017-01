Gravity Rush 2 sortira officiellement demain en Europe et Keiichiro Toyama nous partage quelques infos sur le futur de la serie dans le dernier Famitsu et du sien par la même occasion.Concernant le DLC gratuit "Gravity Rush 2: Another Story – The Ark of Time: Raven’s Choice" nous apprenons que ce dernier se placera a la fin du premier Gravity Rush et que cette histoire etait a la base directement prévue pour être incluse dans le 2, mais comme il nécessitait d'avoir fait le premier pour bien tout comprendre, ils ont décidé de le placer a part en tant que DLC ().Il devrait vous prendre 5 heures a boucler.Concernant le future de la serie, Toyama dit qu'il est devant une feuille vierge, qu'il ne voit pas comment faire évoluer la formule et qu'il attend de voir ce que proposera les futures hadwares comme features intéressantes (PSV2 ? PS5 ?)Pour finir, Famitsu lui demande si il a des plans pour faire un jeu avec la meme team, celui-ci répond qu'ils sont en phase de recherche et que ce sera surement un jeu d'Action/Aventure (peut-être pas de Siren donc)