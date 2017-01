Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Le magazine Famitsu a testé les jeux suivants :- Resident Evil 7: Biohazard (Ps4/Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]- Raging Loop (PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Touhou Genso Wanderer : Reloaded (Ps4/PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Twin Star Exorcists (PsVita) – 8/8/7/7 [30/40]- Drive Girls (PsVita) – 7/7/6/7 [27/40]- Orfleurs (PsVita) – 7/7/7/6 [27/40]- Drone Fight (3DS) – 7/6/6/6 [25/40]A titre de comparaison, le jeu Resident Evil 6 avait reçu la note de 39/40. Pour rappel, le jeu Resident Evil 7 sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 24 janvier prochain…Source : http://gematsu.com/2017/01/famitsu-review-scores-issue-1468/

posted the 01/17/2017 at 11:36 AM by link49