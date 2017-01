selon digital foundry, Zelda : Breath of the Wild tournerait en 720p mode portable, mais seulement en 900p sur dock tout en étant verrouillé à 30 fps dans les deux cas, pas de 1080p donc ni de 60 fps, on dirait que ça commence déjà par les déceptions.

Who likes this ?

posted the 01/17/2017 at 10:31 AM by kyuta