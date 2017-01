Voici des Informations concernant le jeu Super Mario Odyssey :- Le développement du jeu est presque terminé- Le thème du jeu est l'exploration active par les joueurs- L'objectif est de sauver la Princesse Peach- Mario quittera le Royaume Champignon et ira vers une nouvelle destination avec un dirigeable en forme de chapeau- Il y aura différents pays à parcourir- Mario aura plus d'expressions faciales cette fois-ci- Le pouvoir du chapeau de Mario est toujours un secret- Dans les bâtiments du désert, vous pouvez entrer et explorer l'intérieur- Il y aura de nombreuses chose à explorer, comme par exemple dans la forêt- Les développeurs font des gros efforts pour rendre l’herbe vivante à l’écran, tout comme la lumière du soleil à travers les arbres- Dans la ville, Mario peut sauter depuis le haut d'un gratte-ciel- Vous pouvez aussi sauter sur les humainsLe jeu est prévu pour une sortie en fin d’année, exclusivement sur Nintendo Switch …Source : http://www.gonintendo.com/stories/272065-super-mario-odyssey-game-development-nearly-finished-story-det

posted the 01/17/2017 at 10:18 AM