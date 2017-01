Voici des Informations autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le premier désavantage de la version WiiU, c’est qu’il faudra 3 Go d’espace libre sur votre console pour installer le jeu, contrairement à la version Nintendo Swith qui ne devrait nécessiter aucune installation, cartouche oblige. Si vous n’avez plus trop d’espace libre sur le disque dur de votre WiiU, ça risque d’être compliqué.Au niveau des temps de chargement, la version Nintendo Switch aura aussi un avantage non négligeable, avec des temps variant du simple au double. Et on termine avec deux nouveaux Artworks :Pour rappel, les deux versions sortiront le 03 mars prochain…Sources : http://www.gonintendo.com/stories/272058-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-on-wii-u-requires-a-3gb-i et http://nintendoeverything.com/zelda-breath-of-the-wild-rough-wii-u-vs-switch-loading-time-comparison/