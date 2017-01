Drakengard 3

Tales of Berseria

Tales of

Tales of Xillia 2

Tales of Xillia 2

Tales of Xillia 2

Tales of Zestiria

Bandai Namco

Tales of Xillia

Hello à tous et à toutes.Après, je continue mon tour d'horizon pour ce qui est de platiner des jeux commencés il y a quelques années. Et en attendant la version Pal de, j'ai décidé de me remettre à monpréféré, a savoirBon en fait à vrai dire, même si j'ai commencé la version Pal, je n'y avais pas rejoué depuis très exactement. Et vu qu'une de mes nombreuses résolutions de l'année 2017 est de finir certains jeux laissés de côté depuis un certain temps (principalement des J-RPG), j'ai décidé de m'y remettre et je ne suis pas mécontent du résultat.J'avais d'ailleurs fait une très grosse partie du jeu, il me manquait les trophées des 4050 liens d'Artes, celui des 1350 chaînes d'Artes, le trophée des 450 transformations avecet bien évidemment les trois trophées liés aux défis. Mais tout ceci est désormais de l'histoire ancienne et j'ai finalement platiné. Ce qui porte désormais mon total àLe platine den'est pas hyper difficile, il est surtout horriblement long et plutôt technique. Ceci-dit, j'ai trouvé les défis en Vétéran pas évidents du tout, même le guide de défis ne m'a pas vraiment aidé sur certains défis ou il fallait faire un certain nombre de combos ou autre et j'ai vraiment eu du mal pour celui ou il fallait tuer des ennemis en un long combo, tout en lui infligeant 9 altérations différentes. j'ai même cru que je ne le platinerais jamais, tellement je manquais de skill.Non vraiment, ce platine fut même une purge à certains moments et j'ai même trouvé celui debeaucoup plus simple, c'est dire la lourdeur de certains trophées. Mais bon, au moins c'est fait et j'y reviendrais peut-être un jour sise décide à ressortir un jour surun Remaster des deuxavec les voix Japonaises.Voici d'ailleurs mon ID PSN pour ceux désirant m'ajouter :Et voici pour finir une sélection de quelques images du jeu :