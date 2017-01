Allez, y'a pas de raison. Moi aussi j'apporte ma contribution au débat. Et un millième article sur la console. C'est ça, baby.Bon, je lis par-ci par-là pas mal de commentaires déçus (c'est leur droit, hein) sur les spec's de la machine. Et je dois dire que, autant je ne suis pas emporté par la Hype (n'ayant pas prévu de l'acheter Day One mais plutôt en pack avec le Mario, quand il sera là), autant je ne comprends pas trop cet argument. Je veux dire...Nintendo semble axer la communication de son produit hybride sur. La Switch serait (notez bien le conditionnel) avant tout une console de salon qu'on pourrait trimbaler. Je pense d'ailleurs que s'ils tirent dans cette direction, c'est pour l'aspect batterie et l'oubli volontaire de 4G pour le jeu en réseau nomade ("démmerdez-vous avec votre smartphone, la console sera moins chère à produire, et on se prendra pas la tête avec des forfaits qui ne se vendraient pas de toute façon... rip la Vita 3G. Bien avant le rip de la Vita Wifi d'ailleurs).Cependant, je pense que c'est une erreur de com' assez importante, parce que des jeux comme MK8 nous apparaissent comme de simples ressucées alors qu'en fait il s'agit d'uneEt mine de rien, un jeu aussi beau, aussi fluide, jouable dans le train ou sur la plage, c'est quand même dingue. Soyons honnête deux minutes, sans troller ni faire les fanboys :En cela, elle accomplit d'ailleurs la promesse faite en son temps par la Psp et la Vita, à savoir(on me dit dans l'oreillette que c'était aussi le slogan de la Lynx).Je suis d'ailleurs étonné que jamais Nintendo n'essaie de vendre la Switch pour ce qu'elle semble être vraiment :. Pourquoi ne vont-ils pas chercher un peu Apple et Samsung sur ce territoire ? Pourquoi ne montrent-ils pas qu'on peut aussi surfer sur le web, lire des vidéos voire jouer AUSSI sans les joy-con, en simple tablette tactile, à leurs propres jeux smartphones ? Super Mario Run n'aurait-il pas toute sa place sur Switch ? Ils pourraient facilement ouvrir une section de leur eshop pour vendre des apps pseudo-éducatives (à la Kawashima) et en faire AUSSI une super tablette pour mioches / ados (dont les parents n'ont pas 800 boules à balancer dans le dernier I-truc Air)...Bref, je trouve qu'en l'état, la Switch a l'air de proposer des stats vraiment balèzes... pour une portable. C'est d'ailleurs un faux débat, ce truc : une console de salon ne retire aucun bénéfice de sa sédentarité, se confiner au salon n'est pas une fin en soi pour ces machines mais bien une contrainte (machine trop balèze et gourmande pour être transportée) alors que pour une portable, cet aspect constiue le premier attrait du produit...Comble de l'ironie : les premiers retours de journalistes parlent d'une image plein écran, sur la TV, pas terrible alors que le même jeu sur l'écran de la console (donc en mode portable) serait super beau...Bon bref. Quand je vois la gueule du prochain Xeno, du prochain Mario ou encore de ce MK Deluxe, je me dis quand même que de tels jeux... ben ça défonce, quand même.D'ailleurs, plus j'y pense et plus je me dis que j'y jouerai quasiement qu'en portable, en fait.