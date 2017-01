Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Studio Monolith Soft dévoile sur le site officiel du jeu quatre Concept Arts. On peut y voir, entre autres, les expressions de personnages. Pour rappel, le jeu devrait sortir cette année, exclusivement sur Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1334545

posted the 01/16/2017 at 10:58 PM by link49