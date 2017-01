Je parle de RedoutUn jeu de course largement inspiré de F-Zero et de Wipeout j'ai eu la chance de m'essayer à la version PC il y a quelques temps et c'est technique, dur, bref les fans de GX devrait être aux anges.C'est JV.COM qui donne l'info de la version Switch, mais bizarrement les devs ne semble pas avoir annoncé le jeux sur d'autres plate-formes.Sur ce le trailer du jeu sur la version PC