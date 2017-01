Billets d'humeur







le 17 février !



Bref je m'égare

Ce jeu me fait tellement envie depuis son annonce / sa sortie au Japon. Le jeu a en plus reçu des critiques plutôt élogieuses, donc pour un fan ça va être du tout bon! Rien que le plaisir de pouvoir se déplacer dans les lieux cultes de la saga Dragon Ball justifie son achatD'ici là, il me reste à continuer Pokémon Soleil (toujours pas arrivé à la ligue après prêt de 40h de jeu, je traine je crois) et à terminer Watch Dogs 2, que j'apprécie vraiment très moyennement... L'aire de jeu est vraiment vraiment réussie, mais les missions sont d'un nul!!! J'ai l'impression de devoir faire de l'infiltration à la MGS V, mais sans aucun outil pour faire ça proprement, c'est très frustrant.Vivement Dragon Ball Fusion, surement un de mes derniers achats 3DS