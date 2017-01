OST

Réception du jour !Non ce n'est pas une mini Xbox One.Voici l'OST officielle de FFXVComposée d'un Blu-Ray contenant 96 pistes de l'OST de FFXVet d'un pack comprenant un CD de 6 musiques réorchestrées exclusivement au piano.Et d'un Blu-Ray contenant plus de 100 pistes reprenant toutes les musiques écoutables en RegaliaVous connaissez toutes et tous ma déception sur FFXV mais s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas lui retirer c'est bien la qualité de son OST.