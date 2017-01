Voici une Déclaration concernant la Nintendo Switch :Le service online de la Nintendo Switch, gratuit à son lancement, sera payant à l’automne 2017. Selon Piers Harding-Rolls, analyste en chef d'IHS, la décision est logique d'un point de vue financier puisque Microsoft et Sony ont obtenu un énorme afflux de revenus grâce aux abonnements en ligne. Cependant, ceci pourrait être une transition difficile à faire pour le joueur historique Nintendo. Pour rappel, ce système est uniquement destiné à la Nintendo Switch, et n'affecte pas la Wii U et la 3DS. Les abonnés pourront télécharger et jouer gratuitement à un jeu NES ou Super NES avec une option jeu en ligne pendant un mois, et avoir accès à des offres spéciales permettant des promotions sur certains jeux et contenus numériques...Source : http://wccftech.com/nintendo-paid-online-makes-sense/