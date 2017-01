Bonjour à tous,



Je voulais juste faire un peu de promo pour un jeu ultra fun et qui reste injustement méconnu. Il s'agit de Duck Game, édité par Adult Swim Games.



Je vous conseille vivement de vous y essayer (surtout en multi local), c'est un des meilleurs jeu multi que je connaisse. Il ne paye pas de mine au premier abord mais devient vite extrêmement addictif. C'est plus subtil que ça en à l'air.



Et en téléchargeant du contenu supplémentaire sur le Workshop de steam, sa durée de vie se démultiplie.



Voici un petit trailer.



https://www.youtube.com/watch?v=DGm7LrocVuA



Est-ce que certains s'y sont déjà essayé ?