Tom Lee (directeur créatif) lors d'un entretien avec US gamer "Je pourrais peut-être dire que Ni-Oh est une passerelle vers le prochain chapitre de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden est une franchise importante pour nous, si ce n'est la plus importante. Mais actuellement je pense qu'elle doit rester dans l'ombre jusqu'à ce que nous la fassions revenir. Lorsque le moment viendra, nous la ramènerons."

Who likes this ?

posted the 01/16/2017 at 07:49 PM by gat