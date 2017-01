Décidément la Nintendo Switch n'a pas dévoilé tous ses secrets et on se demande d'ailleurs bien pourquoi... Car voilà une information qu'il aurait peut-être été judicieux de donner lors de la présentation de la console. En effet, on apprend que l'écran tactile (capacitif, multi-point) de la Nintendo Switch, bénéficiera de la technologie tactile haptique d'Immersion Corporation via son programme TouchSense



Immersion Corporation (qui est actuellement en procès contre Apple qu'il accuse de violation de brevet) vient en effet de réveler la signature d'un partenariat sur plusieurs années. Rappelons que la technologie haptique à retour de force permet en touchant l'écran tactile de ressentir des matières ou des formes comme des boutons virtuels affichés sur l'écran. On espère en apprendre plus très vite.