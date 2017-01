Après les géniales anthologies 64, trilogie d'ouvrages ps1, et plus récemment la monstrueuse anthologie Neo Geo, Geeks line et Mathieu Manent à qui l'ont doit déjà le bouquin sur la 64 reviennent avec ....tadaaa, l'anthologie Game Cube (autant vous dire que j'attendais un travail de leur part concernant la Cube depuis que j'ai vu ce qu'ils ont pondu sur la 64).Sortie en mai, déjà en préco (débit direct par contre), en collector comme en classique.Une photo de ma collection pour l'occasion:Perso, j'ai tous leurs ouvrages (me manque cependant le 3eme volume ps1), et très franchement, leurs anthologies dégomment ceux de pix n love (ecrit trop petit, maquette pas top, retard abusif...), bref, enfin un truc qui redonne la hype envers nintendo, car la Cube...C'est juste LA console Nintendo selon moi. Que de souvenirs la concernant, je me rappel l'avoir chopé Day fucking One, je me rappel la vhs promo dans un mag (je sais plus le titre), que j'avais regardé une bonne dizaine de fois, je me souviens des titres de légende et le choc RE Rebirth (encore a l'heure actuel mon meilleur souvenir de gamer), des parties endiablés entre pote sur timesplitters 2 et 3, Smash Bros, Burnout. Des licences Nintendo comme on en voit plus: Wave Race, 1080, F-zero GX, tout simplement le triplé postume le plus regreté aujourd'hui.Bref, l'appogée de Nintendo avant, pour moi, la descente aux enfers (sauf quelques exception bien sur, les autres consoles ont eut leur dose de super jeux apres).Pour commander c'est ici:collector:http://www.geeks-line.com/home/87-gamecube-anthologie-collector-9791093752280.htmlclassic:http://www.geeks-line.com/home/88-gamecube-anthologie-classique-9791093752303.html