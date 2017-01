Alors on commence par le contenu du season pass :Séquence interdite Volume 1 :-Cauchemar-La chambre à coucher-Ethan doit mourirSéquence interdite Volume 2 :-21-Filles-Le 55eme anniv de JackEt un nouveau chapitre entier inédit...Aucun prix par contre mais certainement dans les 30 euros...Sinon Actugaming.net confirme une durée de vie de 10H de jeu en mode normal avec plusieurs fins et les DLC qui arriveront tous courant 2017, apportera une durée de vie de 8H.

Who likes this ?

posted the 01/16/2017 at 06:43 PM by marchand2sable