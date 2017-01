Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon Shinya Takahashi, Nintendo a parcouru de nombreuses routes et a vraiment lutté avant de proposer le concept. Il a déclaré que le développement de la Nintendo Switch avait pris 3 ans de travail. Yoshiaki Koizumi précise qu’une fois le concept trouvé, la plupart des éléments de base de la console se sont rassemblés rapidement. Il a aussi été interrogé sur la forme du Joy-Con, qui ressemble un peu à un chien. Selon lui, l'équipe de développement avait cette idée en tête à le faisant. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272005-nintendo-spent-3-years-making-switch-struggled-to-come-up-with-t

Like

Who likes this ?

posted the 01/16/2017 at 06:41 PM by link49