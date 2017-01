Voici le quatrième et dernier épisode de mon Let's Play de Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 - A fragmentary passage -.J'ai traduit l'ensemble des épisodes en FR depuis le Japonais, histoire d'avoir une traduction qui sera probablement plus fidèle que la version officielle (vu qu'elle se base sur la version us, une traduction d'une traduction, quoi de mieux pour les erreurs d'adaptations XD).Ce sera également un bon moyen pour les intéressés d'avoir accès à une VF avec les voix JAP !J'espère que vous apprécierez mon travail, et n'hésitez pas à vous abonner et partager les vidéos !