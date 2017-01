Et bien mine de rien, avec du recul je sais c'est quoi... Une même soupe qu'on nous réponds depuis l'après "A crack in time" à savoir: Un petit jeu...Que ce soit All-4-One, Nexus, Q-Force ou le dernier en date à chaque fois désormais nous avons le même discours "Jeu développer par peu de personnel et en temps restreint"... Mais pourquoi ? Ils ont des pépites entre les doigts, pourquoi ne pas faire un véritable opus bien ambitieux et très travaillé comme l'étaient les anciens opus principaux ou bien le futur "Spider-Man", pourquoi ne pas proposé un Ratchet&Clank avec un contenu dantesque et une aventure épique ?J'aimerais bien le savoir mais je pense que c'est d'un point de vue financier malheureusement, la série n'offre peut-être plus autant de bénéfice qu'avant... Mais c'est bien dommage en tout cas, on rêve tous d'un R&C dans l'âme d'ACIT en version surboosté, j'espère qu'on l'aura pour la suite en préparation en tout cas... C'est dommage de se limité a du "petit" avec cette franchise alors qu'on pourrait avoir des choses énormes.PS: Genre regroupé tout ce qu'ils ont essayés dans leurs opus et faire un truc méga-fusion, un peu de Q-Force, un peu d'All-4-One et ACIT et hop! BIG MEGA BOOMASSSSS