Déjà la console est beaucoup trop puissante, la différence est énorme en comparaison avec la Xbox One et la ps4ProMicrosoft à mis en place sa nouvelle stratégie sur le thème de l'unification donc les nouvelles générations de console chez Microsoft auront des jeux qu'on peut aussi avoir sur l'ancienne génération, on aura les mêmes jeux mais le gap graphique sera importantD'où la raison Spencer parle de "famille Xbox" au lieu de nouvelle générationEt de plus petit détail qui a son importance, cet Xbox Scorpio aura un nouveau nom, si c'est une amélioration de la Xbox One pourquoi ne pas l'avoir appelé xbox one pro ou quelque chose dans ce genre là