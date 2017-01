(tout ce qui sera dit, n'est qu'un raisonnement personnel).

Super Mario Odyssey est obligé de sortir après le jeu d'Ubisoft

laisser le temps à Mario RPG: Invasion of the Rabbids de sortir avant

Qu'en pensez-vous ??

Donc on reprend un peu., la raison est simple.Ce n'est pas le seul jeu de l'univers Mario à devoir sortir cette année, on oublie pas le jeu d'UbisoftLe rapport entre les deux est simple, vous vous souvenez du trailer deLe voilà le rapport,pour que les gens comprennent l'histoire, le background et l'origine de ces nouveaux ennemis (qui à priori occupent une place importante).Voilà pourquoisort en fin d'année, c'est pour, qui installera tout une nouvelle dimension à l'univers mario, avec l'arrivée de Lapins diaboliques.