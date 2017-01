Le prix de la console (329,99€ en France) en a étonné plus d'un, c'est entendu. Mais depuis vendredi tous les moyens sont bons pour enterrer la Switch ou en « dire du mal ». Certains éléments doivent à juste titre faire l'objet de critiques mais un cas mauvaise foi m'a particulièrement sauté aux yeux : le prix des accessoires, semble-t-il excessif aux yeux de certains.Alors comparons, puisqu'il s'agit de la seule méthode efficace pour se faire une idée des choses. Comparons les caractéristiques et le prix des Wiimote Plus, PS Move et Joy-Con.Caractéristiques :- Accéléromètre- Gyroscope (pour la version Plus seulement)- Vibrations, de piètre qualité- Haut parleur, de piètre qualité- Pas de batterieL'ergonomie est satisfaisante et la solidité au rendez-vous.Caractéristiques :- Accéléromètre- Gyroscope- Vibrations- Nécessite la caméra pour le positionnement dans l'espace à l'aide la boule lumineuse (améliore la précision mais augmente le prix d'ensemble)- Batterie ~10 heures (à confirmer)Qualité générale et ergonomie là-aussi satisfaisante.- Accéléromètre- Gyroscope- Capteur NFC- Capteur infrarouge à détecteur de mouvements- Vibrations "HD"- Batterie ~20 heuresAussi, le Joy-Con est le plus petit des 3. Plus tu miniaturises une techno, plus c'est cher. Il s'agit du plus évolué des 3 d'un point de vue technologique. Le prix est similaire aux Wiimote et PS Move. Les Joy-Con ont aussi l'avantage d'être clipsable et déclipsable à l'envie pour en faire ce que vous voulez (notamment une manette classique).Comparons désormais le Pro Controller Switch aux DualShock 4 et controller Xbox One. L'article devient un gros pavé alors un tableau à l'arrache fera l'affaire (oui, ça aurait été plus simple comme ça dés le début) :Màj : Le prix de vente conseillé était semble-t-il de 59,99€ dés la sortie pour les manettes Xbox One et DS4. Cela ne change pas grand chose au propos mais souligne une légère différence. Le prix de vente conseillé des Pro Controller Switch reste à confirmer puisque la tendance est à la baisse (référencé à 79,99€ sur Amazon il y a quelques jours, désormais 69,99€, qui semble être le prix sur lequel s'accordent les stores).Bref, je pense que vous avez compris. Grosso modo, Nintendo n'est pas particulièrement cher sur le prix de ses accessoires. Ce n'est pas donné, mais c'est relativement classique et similaire à la concurrence, pour des manettes elles aussi similaires, si ce n'est supérieure par certains aspects.