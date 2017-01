Voici des Images autour du jeu The Elder Scrolls V : Skyrim :Comme il n'y avait aucune mention Edition Spéciale pour la version Switch, cela a entraîné quelques spéculations, comme le fait que le jeu pourrait être basé sur la version Xbox 360, et non sur la version PC récemment rééditée, sortie également sur PS4 et Xbox One. Grâce à une nouvelle comparaison, nous pouvons maintenant spéculer que c'est en fait basé sur la dernière version du jeu. La deuxième image est tirée de la dernière version sur PC, montrant une végétation améliorée, identique à la version Nintendo Switch, même si un peu atténuée, particulièrement au niveau de sa densité. Pour rappel, cette version sortira en fin d’année sur la prochaine console de Nintendo…Source : http://gearnuke.com/elder-scrolls-v-skyrim-nintendo-switch-vs-pc-comparison-confirms-improved-visuals/