Mais sinon la nouvelle MAJ de KOF14 a était mise en ligne y'as quelque jours, et le jeu est bien plus beau, et ça ne s’arrête pas la étant donné que certains chose furent retouché, comme certaines animations de certains persos qui furent travailler, ainsi que d'autres aspects. Ils ont aussi rajouté de nouvelles couleurs costumes pour le casting, vraiment niceFranchement le jeu est bien plus beau depuis, ça fait vraiment plaisir de voir SNK qui taffe encore sur le jeuScreens Maj 1.10: