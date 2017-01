Directeur général de Nintendo of America, Reginald Fils-Aimé a naturellement été sollicité dans les heures qui ont suivi la présentation mondiale de la Nintendo Switch, vendredi dernier. L'occasion de revenir sur quelques sujets chauds comme l'abonnement en ligne, la disponibilité de la console au lancement ou encore le support des éditeurs tiers.La disponibilité de la console au lancement est un sujet courant d'inquiétude. Chez GameStop, Amazon ou encore Walmart, les premières fournées de la machine se sont déjà évaporées et ces chaînes sont actuellement en attente d'un réassort de la part de Nintendo. Ce même Nintendo qui n'a pas su jauger pertinemment la demande avec la NES Classic Mini. Reggie estime pour sa part que les 2 millions de Switch que Nintendo entend lancer dans le monde en mars représentent une importante quantité, surtout en dehors de la période des fêtes. Plus rassurant, le PDG Tatsumi Kimishima avait déclaré plus tôt que Nintendo serait en mesure de distribuer un plus gros volume de lancement si nécessaire.Sur la question de la coexistence entre la Switch et la Nintendo 3DS, Reggie se montre clair : la portable au double écran a encore une longue vie devant elle et le point de vue de Nintendo est que les deux machines vont évoluer côte à côte en visant différents publics avec différents prix. Mais le point le plus étonnant dans la communication de Nintendo est peut-être que la Switch arrive sur le marché alors que le débat sur sa nature n'est toujours pas clos. "Il y a comme une impression que la Nintendo Switch est une machine portable.Enfin, dans son entrevue avec TIME, Reggie a pu donner son sentiment sur l'éternelle question du soutien des éditeurs tiers. Selon lui, plusieurs signaux invitent à la confiance, comme le fait que la Switch supporte les populaires moteurs Unreal Engine et Unity, le fait que les jeux Nintendo attirent un large public sur la plateforme (Reggie oubliant évidemment de dire que ces mêmes jeux vampirisent souvent toute l'attention) etInterrogé sur le support de la console virtuelle et la présence éventuelle d'une opération spéciale pour les joueurs ayant dépensé des dizaines d'euros en classiques sur Wii et Wii U, Reggie est obligé de botter en touche en rappelant que de nouvelles annonces sont encore attendues d'ici la sortie de la console le 3 mars.