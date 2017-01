Voici des Images du jeu Dragon Quest Heroes I.II :Annoncé vendredi dernier, cette compilation des deux opus sortis sur Ps4, ps3 et psVita, sortira au Japon au lancement de la Nintendo Switch, c'est-à-dire le 03 mars prochain. Cette compilation aura un nouveau personnage, Ragnar McRyan, du jeu Dragon Quest IV et un nouveau boss, Malroth, du jeu Dragon Quest II. Aucune date pour l’Europe n’a été annoncée…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/14/dragon-quest-heroes-ii-nintendo-switch-gets-first-trailer-screenshots-new-character-boss/

posted the 01/16/2017 at 11:25 AM by link49