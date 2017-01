Le jeu Dragon Quest VIII : L'Odyssée du Roi Maudit sur 3DS revient à 28.50€ pour les membres Premium d'Amazon. Les 2€ de réductions + la livraison lente (1€ de réduction de plus)Pour une fois, il ne s’agit pas de sauver l’univers d’une apocalypse. Mais de délivrer un roi : votre roi, maudit et trahi par son bouffon maléfique, le pernicieux Dhoulmagus. En subtilisant le sceptre magique pour de mystérieuses raisons, ce dernier a transformé le monarque en un troll verdâtre, incapable de régner sur son pays.Seul le survivant à ce sortilège peut le sauver : VOUS !Encensé par la critique, Dragon Quest VIII : L’odyssée du roi maudit, RPG culte et symbolique, arrive dans une version rénovée et optimisée sur Nintendo 3DS.Le jeu arrive le 20 JanvierHS le guide Horizon Zero Dawn à déjà un prix sur Amazon 33.79€Le contiendra pas moins de 552 pagesN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours