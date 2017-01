Tout est dans le titre. Plutôt en grande surface (carrefour etc ....) ou en ligne ? import UK ?



Ou peut- on trouver le moins cher son jeu PS4 en boite aux alentours de 40€ neuf frais de port inclus avec un délai d'attente correct tout de même genre - de 10 jours maximum après la sortie du jeu pour la livraison ? En import UK ? vous avez des nom de sites ?



Sachant qu'en général, on trouve facilement les gros titres à 46/47€ en moyenne à Carrefour, Leclerc par exemple.



Leboncoin on peut, je pense trouver les jeux à 35/40€ neuf mais il faut souvent attendre quelques temps après la sortie du jeu.



PS : il y a quelque temps, j'avais vu en promo sur price minister la préco de RE7 à 42€ mais comme j'hésite encore à le prendre, je ne l'ai pas préco. Il y avait également une promo assez rapide sur amazon à 41€ et quelques la version steelbook (que j'ai loupé). Mais voilà, disons que je cherche mes jeux à ce prix là