Incroyable un article qui parle pas de la Switch!!-ReCore 63 meta user score : 6,6-Gears 4 84 meta user score : 6,3-Quantum Break 77 meta user score : 6.8-Killer Instinct 73 meta user score : 6.2-Halo 5 84 meta user score 6,2-Dead Rising 4 73 meta user score 4,3-TitanFall 86 meta user score 6,4-Forza Horizon 3 91 meta user score 7,4A par Forza qui sauve les meubles aucune moyenne des membres de Metacritic est supérieure à 6. Quant aux notes de la presse ce n'est pas pharaoniques non plus même si c'est assez bien pour certains ça reste assez décevant enfin du moins pour Metacritic...

Who likes this ?

posted the 01/16/2017 at 11:09 AM by marchand2sable