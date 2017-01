Jeux Vidéo

Il y a tout juste 4 ans le Nikkei annonçait le grand changement chez Nintendo !15 Jan 2013 par Lucy O'BrienDans le but de voir plus de synergie entre ses divisions portable et console de salon, Nintendo devrait unifier les deux, selon Nikkei.com. Si le rapport s'avère être vrai, le changement marquera la première restructuration organisationnelle dans l'entreprise depuis 2004.peut on lire dans la traduction du rapport.Source : http://www.ign.com/articles/2013/01/16/report-nintendo-to-restructure-hardware-divisions? Après toutes ces dernières années "Wii U", vous vous attendiez à une nouvelle console plutôt proche de cette dernière et aussi de la Wii ? Ou vous pensiez que Nintendo allait proposer quelque chose de totalement différent ? Surtout après le désaveu de la Wii U ?Et durant toutes ces dernières années relativement assez "calme" niveau jeux, et avec ces histoires de fusion des équipes, vous vous attendiez à ce line up pour la Switch ? Ou vous pensiez que les équipes de Nintendo avaient abandonnées la Wii U pour sortir des tonnes de jeux Switch dès sonb lancement ?