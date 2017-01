Voici une Information concernant les Figurines Amiibo :Habituellement vendus 14.99 euros, il faudra compter 19.99 euros pour les Figurines Amiibo issues du jeu The Legend Zelda : Breath of the Wild. Il faudra d’ailleurs monter jusqu’à 25 euros pour l’Amiibo Guardian. Pour rappel, elles sortiront en même temps que le jeu et la Nintendo Switch, le 03 mars prochain…Source : http://attackofthefanboy.com/news/new-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-amiibo-box-art-has-been-revealed/