Aucun prix européen annoncé lors de la conférence du 13 mars. Des revendeurs affichant dans la foulée des prix allant de 299 euros (chez Micromania dans un premier temps) à 349 euros (chez Amazon, toujours dans un premier plan). Bref, il y avait un cafouillage et Nintendo devait s'exprimer sur le sujet et c'est fait: "Une console Nintendo Switch, d'une valeur commerciale de 329€, les distributeurs étant libres de leurs prix de vente. La dotation sera adressée au gagnant à l'adresse qu'il aura indiqué, dans les meilleurs délais, aux alentours de la date de la sortie de la console." C'est lors d'un concours organisé sur le twitter officiel de Nintendo que l'on peut lire ce message même si au final, il n'est pas question d'un "prix conseillé" mais d'une "valeur commerciale" et qu'il est indiqué que le prix reste libre. Donc rien n'est gravé dans le marbre, ce qui explique que des enseignes comme Cultura affiche un prix de 319 euros.

Who likes this ?

posted the 01/16/2017 at 09:56 AM by amamiya