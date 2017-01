Le jeu d'aventure du studio Deadalic Entertainment vient d'être confirmé sur la nouvelle machine de Nintendo. Le titre sortira durant le premier trimestre 2017 même si aucune date précise n'est annoncée par l'éditeur pour le moment. Pour rappel, State of Mind est un jeu qui vous plongera dans un univers futuriste et dystopique dont le thème principal vous emmènera dans les méandres du transhumanisme.

posted the 01/16/2017 at 09:32 AM by eopy