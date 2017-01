quel bashing pour cette nintendo switch ....certains arguments tiennent la route mais je pense que beaucoup se trompent sur un gros point : la nintendo switch n'est pas que pour les hardcore gamer elle vise le grand public ( à tendance casual) et là vous verrez que nintendo a des chances de faire mouche:

un concept simple : une console portable qui peut faire console de salon avec un soupçon de motion gaming et quoi de plus simple que de mettre une cartouche et jouer sans attendre des plombes (mise à jour...)?

des jeux facilement compréhensibles: wii sport a fait le suces de la wii, 1,2 switch en reprend à mon avis les grandes lignes: un gimmick facilement assimilable pour tout le monde (qui ne connait pas pierre feuille ciseau?)

un prix en adéquation avec le marché :330€ soit Moins cher que le prix d'une console et d'une tablette (allé 250€ pour une ps4 et 250€ pour une tablette samsung)

et quand même de sacrés jeux à venir : zelda, mario, mario kart,splatoon 2 et d'autres...