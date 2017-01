On l'apprends grace au Treehouse Live de Nintendo,les joycons ne sont pas obligatoire pour jouer à. C''est une bonne nouvelle en soit pour le jeu lui même, puisqu'on pourra jouer au jeu vraiment partout, et que beaucoup de joueurs ne souhaitent pas renouer avec le motion gaming.Mais cela veut aussi dire que les Joycons ne sont véritablement utile que pour un seul jeu :Donc non seulement Nintendo force à nouveau les gens à payer pour du motion gaming, alors que la grande majorité des gens ne souhaite pas s'y remettre. Mais on sait d'ores et déjà, que, tout comme le gamepad de la WiiU et la 3D de la 3DS, ils n'ont absolument rien d'indispensable pour profiter de la console.