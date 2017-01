Hello tout le monde,



Ubisoft subi souvent les moqueries des forums de joueurs. ll n'empêche que nous avons tous plusieurs jeux ubisoft dans notre ludothèque.



En regardant les jeux proposé par Ubisoft en 2017 et 2018, je me rends compte qu'on pas beaucoup d'info et qu'il n'y a encore aucun jeu annoncé pour la seconde moitié de l'année.



Voici les jeux annoncés pour 2017 :



South Park: The Fractured but Whole (debut 2017)







For Honor (14.02.2017)







Ghost Recon Wildlands (07.03.2017)







Les jeux possibles / probables pour fin 2017 et début 2018 ?



- un nouveau Assassin's Creed ?

- Beyond Good and Evil 2 ?

- un nouveau Lapin Crétin (Switch) ?

- un nouveau FPS en mode openworld ?

- une nouvelle ip ou un super petit jeu indé type Valiant Hearts ou Child ou Light ?

- The Crew 2 ?



Moi je rêve d'un retour d'un nouveau :



-Prince of Persia

-Rayman

-Splinter Cell



surtout prince of persia



Petit rappel des gros jeux sortis en :



2015



Assassin's Creed Chronicles

Zombi

Grow Home

Assassin's Creed Syndicate

Tom Clancy's Rainbow Six Siege





2016



Assassin's Creed : The Ezio Collection

Far Cry Primal

Tom Clancy's: The Division

Trackmania Turbo

Grow Up

Watch Dogs 2

Steep