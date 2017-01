Voici une Information concernant la Nintendo Switch :NintendoLife a listé tous les jeux prévus sur la console. Les voici :Titres de lancement - 3 mars 2017 :The Legend of Zelda : Breath of the Wild1-2-SwitchSuper Bomberman RSkylanders ImaginatorsJust Dance 2017En mars :Snipperclips : Cut it Out, Together!Fast RMXHas Been HeroesI Am Setsuna (aux USA, 2017 en Europe)28 avril 2017 :Mario Kart 8 DeluxePrintemps 2017 :ARMSLEGO City : UndercoverDisgaea 5 CompletePuyo Puyo TetrisRiMESonic Mania (aux USA, 2017 en Europe)RedoutThe Binding of Isaac : Afterbirth+Shovel Knight : Treasure TroveEté 2017 :Splatoon 2Automne 2017 :The Elder Scrolls V : SkyrimSeptembre 2017 :NBA 2K18Fin d’année 2017 :Super Mario OdysseyFire Emblem Warriors2017 :Ultra Street Fighter II: The Final ChallengersXenoblade Chronicles 2Rayman Legends : Definitive EditionProject Sonic 2017MinecraftFIFASteepDragon Ball Xenoverse 2Syberia 3Sans date de sortie :Shin Megami Tensei : New TitleMinecraft: Story Mode - The Complete AdventureNo More Heroes SequelDragon Quest HeroesDragon Quest Heroes 2Dragon Quest XDragon Quest XIProject Octopath TravelerNobunaga's AmbitionStardew ValleyMonster BoyOceanhornState of MindSeasons of Heaven2 Fast 4 GnomzAudio HeroYooka-LayleeClive 'N WrenchDe quoi faire la première année, sans compter les jeux pas encore annoncés ou officialisés…Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/01/guide_a_breakdown_of_confirmed_nintendo_switch_games_and_release_dates/